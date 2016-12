Streitgespräch zum Luther-Jahr

Vor fast 500 Jahren, am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Ein Meilenstein der Religionsgeschichte, weshalb wir in 2017 das Luther-Jahr feiern. Wir sprachen mit zwei Geistlichen über die Bedeutung von Luther und Religion im allgemeinen.

Welche Bedeutung hat Martin Luther in der Ökumene? Wie steht die katholische Kirche heute zu seinen Thesen und zu der Tatsache, dass er damals eine Revolution angezettelt hat? Welche Bedeutung sollte Religion generell in unserem Leben haben und welche hat es nicht? Und welche Rolle spielt der Islam, wenn wir über Religion sprechen? Diese und weitere Fragen haben wir mit Pastor Helge Adolphsen und Weihbischof Hans-Jochen Jaschke in einem Streitgespräch erörtert.

