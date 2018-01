Mein Arbeitsplatz als KostümberaterIn

In diesem Monat stellen wir in unserer Rubik „Mein Arbeitsplatz“ den Beruf der KostümberaterIn vor. Denn was das ein oder andere Nordlicht nicht auf dem Zettel hat: Es ist Faschings-Hochsaison.

Jessica Haertel arbeitet seit mehr als zehn Jahren im Kostümgewerbe und weiß genau, was die Menschen wollen, die sich verkleidet unters Volk begeben. Dabei ist der Karneval nur eine, wenn auch die wichtigsten Saison. Auch zum Schlagermove, oder zur Oktoberfestzeit ist Haertels Beratungstalent gefragt. Wer ohne Idee kommt, wird von ihr geduldig beraten – egal ob es am Ende der „Superman“, „Yoda“ oder ein Gothic-Dirndl werden soll.

