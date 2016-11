Karin Prien ist unser Mensch des Monats

Engagement, Fleiß und Nachhaltigkeit sind für Karin Prien nicht bloß irgendwelche inflationären Vokabeln. Die CDU-Bürgerschaftsabgeordnete lebt sie.

Karin Prien ist das bekannteste Gesicht der CDU im Hamburger Westen. Sie lädt zu Informationsveranstaltungen und auf Plakaten lächelt sie ihren Nachbarn zu. Die Mutter mit vier Kindern lebt in Blankenese und sitzt seit 2011 in der Hamburger Bürgerschaft. Im Gespräch mit dem Klönschnack spricht sie über ihre Anfangsprobleme, in dem Elbvorort anzukommen. Außerdem erzählt sie uns, wie sie Familie und Job unter einen Hut bekommt und was die Christdemokraten derzeit am dringendsten brauchen.

Mehr über das Leben der CDU-Politikerin lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.