Zum 90. Geburtstag zu Gast bei Heinz Lieven

Ist man zu Gast bei einem 90-Jährigen, erwartet man, dass über Themen wie Vergangenheit, Vergänglichkeit und Älterwerden gesprochen wird. Nicht so bei Schauspieler Heinz Lieven. Ein Hausbesuch in Blankenese.

Dass ein Besuch bei Heinz Lieven im Blankeneser Treppenviertel kein gewöhnlicher sein würde, war uns schon bei Betrachtung seiner Biografie klar. So liegen Bücher wie die von Goethe, Lessing und Joyce wie selbstverständlich in seinem Haus im Elbvorort herum. Und so geht es an seinem 90. Geburtstag um andere Themen, als um die oben genannten. Thema sind seine zahlreichen Stationen an deutschen Theatern und den Engagements in vielen Fernseh- und Filmproduktionen.

Den kompletten Artikel über den Hausbesuch lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.