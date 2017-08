Wie zukunftsfähig ist Fernwärme in Hamburg?

Noch ist das Thema Stromversorgung „Privatsache“, doch schon 2019 kehrt auch die Fernwärme in Hamburg wieder in die öffentliche Hand zurück und zeigt: Energiepolitik bleibt ein heiß diskutiertes Thema.

Kaum ein anderes politisches Thema ist so sehr von Bürgerentscheiden und Mächten zwischen Staat und Wirtschaft betroffen, wie die Energiepolitik. Beispiel: In Wedel steht eines der ältesten Heizkraftwerke der Bundesrepublik. 240.000 Haushalte werden von dort mit Strom beliefert – über Fernwärme. Eine Energieform, die vom Bund zusätzlich gefördert wird.

Gleichzeitig liefert das Kohlekraftwerk Moorburg 2,4 Mal so viel Energie wie das Kraftwerk in Wedel – ist aber bei weitem nicht so ausgelastet. Ein wesentlicher Grund sind die machtpolitischen Verhältnisse in Hamburg und Umgebung.

