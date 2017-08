Neue Rubrik: „Mein Arbeitsplatz“ im Fahrradladen Rothe

In unserer neuen Rubrik stellen wir die Menschen und ihre Arbeitsplätze vor. Benjamin Hilliger von Thiele ist leidenschaftlicher Fahrradmechaniker und arbeitet im Fahrradladen Rothe in Blankenese. Ein Porträt.

Dass der Fahrradmechaniker Benjamin Hilliger von Thiele mit voller Leidenschaft bei der Arbeit ist, spüren wir an seinen Aussagen: „Die Arbeit macht mir so viel Freude, dass ich gern auch mal länger in der Werkstatt bleibe, falls ein Kunde es besonders eilig hat“ und betont dabei, wie vielfältig sein Job inzwischen ist. Schließlich gebe es inzwischen immer größere Herausforderungen bei der Reperatur und Wartung von Fahrrädern. Man müsse dabei nur an den Boom der E-Bikes denken.

