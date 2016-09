Rückblick: Die Flammenkatastrophe der „Hanseatic“

Vor genau 50 Jahren ereignete sich in New York das Brandunglück der „Hanseatic“. Totalschaden war die Folge, der Luxusliner musste im Hamburger Hafen schließlich abgewrackt werden.

Vordergründig war das Unglück vom 7. Sepetmber 1966 ein tragisches Ereignis. Blicken wir tiefer, erfahren wir eine Geschichte, die unmittelbar mit den Menschen in den Elbvororten zusammenhängt. So geht es unter anderem um den damaligen Postmeister und heute 75-jährigen Gastronomen Bernd Rudolph, der seinerzeit, als der Brand den Luxusliner zerstörte, im Bademantel am Pier stand. Und dies ist nur eine Geschichte, rund um das dramatische Unglück der „Hanseatic“.

Mehr über das Schiffsunglück und die Geschichen von 1966 lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.