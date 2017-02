Herr der Häuser: Christian Völkers im Interview

Egal, wo man sich auf der Welt befindet, die Schilder der Immobilienfirma „Engel & Völkers“ werden einem schon irgendwann begegnen. Wir sprachen mit dem Blankeneser Christian Völkers, der heute das Häuser-Imperium leitet.

Nach dem Tod von Dirk Engel, übernahm Christian Völkers die Geschäftsführung der Luxus-Immobilienfirma. Heute ist Völkers in vier Kontinenten aktiv und erwirtschaftete 2015 einen Jahresumsatz von 409,8 Millionen Euro. Heute lebt der Geschäftsmann mit seiner Familie in Blankenese und Mallorca. Wir sprachen mit ihm über die Veränderungen in der Immobilienbranche und die kulturellen Besonderheiten in den zahlreichen Ländern, in denen „Engel & Völkers“ präsent ist. Außerdem verrät uns Völkers seine Pläne, die er mit dem Immobilienunternehmen in den nächsten Jahren hat.

