Christian Andresen ist unser Mensch des Monats

„Tatü-tata“ ist das Synonym für den Kindheitsberufswunsch vieler junger Menschen. So auch für Christian Andresen, unseren Menschen des Monats.

Schon früh zeigte der heutige Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Nienstedten Einsatz – im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sagen, dass Andresen aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht hat, obwohl der gelernte Landschaftsgärtner zusätzlich, oder in erster Linie, ein Unternehmen führt. Natürlich befindet sich sein Unternehmen auch in Nienstedten. Schließlich muss der diplomierte Ingenieur immer in der Nähe seiner Feuerwehr sein. Denn die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Nachbarschaft steht für den überzeugten Nienstedtener stets im Vordergrund.

