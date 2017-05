Blankenese vor 150 Jahren: Ein Dorf wächst

Es ist das Jahr der Jubiläen: Othmarschen feiert sein 700-jähriges Bestehen und im Blankenese vor 150 Jahren begann die Urbanisierung eines Dorfes. Ein Rückblick von unseren Redakteuren Tim Holzhäuser und Helmut Schwalbach.

Vor 1867 war Blankenese im Grunde ein Fischerdorf. Das sollte sich mit diesem Jahr ändern, denn die erste Eisenbahn erreichte den Elbvorort. Mehr noch: In der Probst-Paulsen-Straße entstand das erste Amtsgericht. Damit wurden Blankenese nicht nur mehr Machtbefugnisse zugeteilt. Blankenese wurde Teil der Obrigkeit. Der Bürgerverein Blankenese erinnert in diesen Tage im Rahmen von zahlreichen Veranstaltungen an diese spannende Zeit.

