Alles Anti-Age? Besser leben mit dem Alter

Die Anti-Age-Branche boomt. Doch wer sagt, dass wir unser Alter verstecken müssen? Wie können wir einfach besser leben mit dem Alter?

Unsere Redakteure Louisa Heyder und Tim Holzhäuser sind der Frage auf den Grund gegangen, was das Leben mit dem Alter mit uns macht. Wir befragten Seniorinnen und Senioren im Alter von 80 bis 103 Jahren. Was bedeutet es alt zu sein? Ab wann ist man alt und welche Rolle spielt der Gedanke an den Tod?

Leben mit dem Alter: Mehr auf die Gesundheit achten

Unter anderem sprachen wir auch mit dem Sänger Bill Ramsey (86), der aktuell in Altona wohnt. „Alt ist, wenn man nicht mehr das machen kann, was man vorher beruflich gemacht hat. Als ich nicht mehr singen konnte, war das für mich das Zeichen, alt zu sein.“, so Ramsey.

Weitere Meinungen zum Thema lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.