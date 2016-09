Berufswunsch: Vom Traum zur Realität

Der erste Berufswunsch gibt in der Regel Halt und eine erste grobe Richtung, was man im Leben erreichen will. Die Realität zeigt allerdings, dass ursprüngliche Wünsche und tatsächliche Berufe oft weit auseinander liegen.

Lokomotivführer, Polizist, Pilot & Co. gehörten mit zu den Lieblingsberufen der vorherigen Kindheitsgenerationen. Heute wollen viele vor allem etwas mit Medien oder Menschen machen. Doch zwischen Wollen und Machen liegen manchmal Welten. In unserem Beitrag zum Thema „Träume und das Leben“ gehen wir darauf ein, was der ursprüngliche Berufswunsch mit der Realität zu tun hat. Denn während manche tatsächlich ihren beruflichen Traum über Jahrzehnte leben, müssen manche Berufstätige mehr Flexibilität an den Tag legen – beruflich wie lokal.

Mehr zum Thema Berufwünsche lesen sie in der aktuellen Klönschnack-Ausgabe.