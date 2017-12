Internationaler Tag des Ehrenamts: „Mit dir geht mehr“ in Hamburg

Heute ist Tag des Ehrenamts. Ein Tag, an dem an die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen auf der Welt gedacht wird. Die Initiative der Stadt Hamburg „Mit dir geht mehr“ ist sich allerdings sicher: Da geht noch mehr in der Hansestadt.

Mehr als 550.000 Hamburgerinnen und Hamburger engagieren sich in der Hansestadt ehrenamtlich. Zeit, danke zu sagen, aber auch für das Ehrenamt zu werben. Vor einigen Monaten startete die Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration eine Kampagne, die sich für mehr Engagement und Ehrenamt einsetzt. Dabei hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, „die besten Rahmenbedingungen“ hierfür zu schaffen, so heißt es auf ihrer Webseite.

Tag des Ehrenamts: „Engagement als Ausdruck von Demokratie“

Senatorin Melanie Leonhard ist sich sicher: „Engagement ist nur in einer freien Gesellschaft möglich“. Dieses Privileg sollte weiter vorangetrieben werden. Denn Engagement in einer freien Gesellschaft führt gleichzeitig zu einem stärkeren Zusammenhalt. Dabei ist es ganz egal, wie sich der Bürger engagieren möchte. Egal ob Feuerwehr, Kinderbetreuung, Jugend- und Familienhilfe, Flüchtlingshilfe, Umweltschutz oder die Unterstützung von Senioren – die Aufgaben sind so vielfältig, wie Hamburg selbst.

Mehr Informationen, wie Sie sich in Hamburg engagieren können, lesen Sie auf der Webseite der Engagement-Kampagne Mit dir geht mehr.