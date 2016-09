8 Tipps für den Tag der deutschen Einheit in Hamburg

Bereits zum 26. Mal feiern wir in Deutschland den Tag der deutschen Einheit. Während jedes Jahr ein Bundesland die Patenschaft übernimmt und diesmal besonders in Dresden groß gefeiert wird, gibt es auch in Hamburg an diesem langen Wochenende einiges zu entdecken.

Selbst wer den Feiertag nicht zum Anlass nimmt, aus dem Tag ein besonderes Ereignis zu machen, für den bieten sich in diesen Tagen zahlreiche Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches Wochenende. Hier unsere Tipps zum Tag der deutschen Einheit in Hamburg:

Wasserlichtkonzerte

Wo: Planten un Blomen

Wann: bis 3. Oktober

Tag der offenen Moschee

Wo: Blaue Moschee in Uhlenhorst

Wann: 3. Oktober ab 10 Uhr

Köhlbrandbrückenlauf

Wo: Am Winhukkai (Start)

Wann: 3. Oktober um 12 Uhr und 15 Uhr

Historischer Jahrmarkt Wo: Freilichtmuseum Kiekeberg Wann: 1. bis 3. Oktober ab 10 Uhr

Gottesdienst im Michel

Wo: St. Michaelis-Kirche

Wann: 3. Oktober, 12 Uhr

Herbstmarkt im Wildpark

Wo: Wildpark Schwarze Berge

Wann: 1. bis 3. Oktober ab 9:30 Uhr

Oktoberfest in Hamburg

Wo: Diverse Orte

Wann: bis 22. Oktober

Die Bolzerei – Kick für den guten Zweck

Wo: ClubHeim im Schanzenpark

Wann: 3. Oktober, 14 Uhr

Kultur-Flohmarkt

Wo: Museum für Arbeit

Wann: 3. Oktober ab 9 Uhr

Filmfest Hamburg

Wo: Diverse Kinos

Wann: noch bis 8. Oktober

Konzert: Suzanne Vega

Wo: Fabrik, Ottensen

Wann: 3. Oktober, 20 Uhr