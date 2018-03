„Servus Peter“ – Heile Welt im Musical

Harburg. Am 18. März 2018 kommt das Musical „Servus Peter – Eine Hommage an Peter Alexander“ nach Harburg in die Friedrich-Ebert-Halle. Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und der Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander wird mit viel Schwung, Musik und Komik in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes „Im weissen Rössl“ geladen.

Peter Grimberg lädt mit „Servus Peter – Eine Hommage an Peter Alexander“ zur Nostalgie-Reise in die 50er und 60er Jahre ein. Als österreichischer Landsmann zollt Peter Grimberg, Gewinner des Goldenen Mikrofons, seinem Vorbild als singender, witzelnder, tanzender Tausendsassa Tribut.

Angelehnt an das klassische Singspiel von Ralph Benatzky und der Kult-Verfilmung von 1960 mit Peter Alexander wird mit viel Schwung, Musik und Komik in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes „Im weissen Rössl“ geladen. In diesem Musical lebt die Geschichte um den verliebten Oberkellner und seiner Wirtin wieder neu auf. Die unterschiedlichsten Charaktere vom tollpatschigen Kellner über das lispelnde Zimmermädchen bis hin zum gewichtigen Berliner Hotelgast und dessen flirtlustige Tochter bringen dabei den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander.

Die Idee für diese Hommage eines „Heile Welt“-Musical hatte der Entertainer Peter Grimberg. Dieser übernimmt in „Servus Peter“ die Rolle des eifrigen Kellners Peter, der mit charmanten Ideen und der Unterstützung von Horst Freckmann als „Heinz Erhardt“ und vielen anderen seine Herzensdame, Wirtin Mariandl, für sich gewinnen will.

Das sechsköpfige Ensemble um Peter Grimberg entführt seine Gäste musikalisch in die Zeit der großen Stars. So erklingen die musikalischen Erfolge von Peter Alexander, Caterina Valente, Heinz Erhardt und vielen anderen mehr. Lieder wie „Die kleine Kneipe“, „Ich zähle täglich meine Sorgen“, „Souvenirs – Souvenirs“, „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder „Ich will keine Schokolade“ stehen auf der Musikliste.

Beginn um 19 Uhr.

Karten sind an allen bekannten Konzertkassen erhältlich sowie unter Telefon 0531/34 63 72 oder unter www.paulis.de.



Friedrich-Ebert-Halle

Alter Postweg 34, Harburg