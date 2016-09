Reeperbahn Festival rockt St. Pauli

Internationale Vertreter aus Musik- und Digitalwirtschaft diskutieren über die neuesten Entwicklungen der Branche, neue Kollaborationen und Geschäftsideen entstehen – und am Abend feiern Fans und Fachbesucher gemeinsam in den Clubs rund um die Hamburger Reeperbahn. Das ist seit zehn Jahren der europaweit einzigartige Spirit des Reeperbahn Festivals. Das Areal St. Pauli bietet ideale Voraussetzungen für effektives Club-Hopping, da die über 70 Spielstätten rund um die Reeperbahn allesamt fußläufig erreichbar sind.

Neben dem Musikprogramm mit seinen über 450 nationalen wie internationalen Bands und Künstlern, zu denen 2016 Namen wie Boy, Villagers, Friska Viljor, Maxim, Anna Ternheim, The Head and the Heart, Gang Of Four, Get Well Soon, Mule & Man (Bonaparte &

Kid Simius), Ben Caplan oder Wallis Bird gehören, geht es in den 230 Programmpunkten der Reeperbahn Festival Konferenz um die Gestaltung der Zukunft von Musik- und Digitalwirtschaft.

Das Kunstprogramm des Reeperbahn Festivals rundet die Vielfalt des Angebots mit über 50 Programmpunkten aus Literatur, Film und Bildender Kunst ab. Weithin sichtbar, mitten auf dem Spielbudenplatz, wird neben der Flatstock Europe Poster Convention einmal mehr die Kunst im öffentlichen Raum sein, die erneut die tristen Bauzäune der ehemaligen Esso Hochhäuser in Kunstwerke verwandelt.

Für Musikfans, die anlässlich des Reeperbahn Festivals in die Stadt kommen, hat die Hamburg Tourismus GmbH (HHT) unter dem Motto „Hamburg – where the heart is“ Highlights und Geheimtipps der Stadt mit Videos, Bildstrecken und jeder Menge Tipps zusammengestellt: www.wheretheheartis.de