Puppenartist Sascha Grammel kommt an die Elbe

Waltershof. NDR-Moderatorin Alida Gundlach holt den bekannten Puppenartist Sascha Grammel für ein Charity-Event am 18. Mai 2018 nach Hamburg in die Elbvilla am Jachthafen. Unter dem Motto „Tierisches Klangfest“ unterstützen Grammel und weitere exklusive Künstler das Event von tierwork e.V.

Alida Gundlach freut sich auf den bunten Abend: „Das „Tierische Klangfest“ ist ein Wohltätigkeits-Abend, um mehr Beachtung für unsere lebenswichtige Arbeit für tierpark e.V. zu bekommen und um Spenden für unsere engagierte Rettung gequälter Tiere zu bitten, aber auch mal in einem herrlichen Ambiente entspannt zu feiern. Jeder Euro dieses liebevoll ausgerichteten Events kommt der Tierrettung zugute, denn alle Mitstreiter vom Klangfest arbeiten ehrenamtlich und honorarfrei. Dies gemeinschaftlich zu erreichen, macht mich sehr glücklich.“

Neben Sascha Grammel wird Tim Linde, der als „Nachfolger von Reinhard Mey“ gefeierte Hamburger Shooting-Star, ebenfalls mit von der Partie sein und für die Tierrettung Songs aus seinem neuen Album „Freigeister“ präsentieren. „Tiere gehören zu unserem Familienleben und werden auch immer wieder in meinen Liedern besungen. Als Vater möchte ich, dass meine Kinder jedes Lebewesen schätzen und respektvoll behandeln. Daher habe ich keinen Augenblick gezögert, bei diesem Event mitzu wirken“, so der Hamburger Songwriter.

Das Tanz-Duo „Do Theatre“ aus Moskau sorgt mit seiner Kunst für ein weiteres Highlight an diesem Abend. Ebenso die gefühlvollen und starken Beiträge der Bestsellerautorin Charlotte Link, vom Kultmoderator Carlo von Tiedemann, der bekannten Tierschützerin Daniela Böhm, Tochter des Schauspielers Karl-Heinz Böhm, sowie Simon Pierro.

Noch sind Restkarten für 195 Euro (inklusive Essen, Getränke, Show und Abendprogramm) für das Charity-Event unter der E-mailadresse klangfest@tierwork.de erhältlich.

Einlass und Empfang um 18 Uhr, Showbeginn um 19 Uhr

Elbvilla am Jachthafen

Am Jachthafen 10, Waltershof