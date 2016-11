Pettersson und Findus in der HafenCity

Hamburg. Das beliebte Figurentheater Pettersson und Findus ist umgezogen. Ab sofort spielen die Kammerpuppenspiele in der HafenCity. Ab dem 7. Dezember 2016 feiern die beiden Freunde mit „Morgen, Findus, wird’s was geben“ ganz besondere Weihnachten.

Man soll nie zu viel versprechen. Sonst geht es einem am Ende wie dem alten Pettersson. Seit der seinem Kater nämlich vom Weihnachtsmann erzählt hat, hat Findus nur noch einen Wunsch: dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt. Klar, dass Pettersson ihn nicht enttäuschen möchte. Im Tischlerschuppen geht es denn auch hoch her in den nächsten Tagen. Da wird gezeichnet und gesägt, gehämmert und gebohrt. Dass trotzdem alles ganz anders kommt, als Pettersson geplant hat, kann nur daran liegen, dass manchmal Dinge geschehen, die man einfach nicht erklären kann.

Das Weihnachtsmärchen „Morgen, Findus, wird’s was geben“ ist ein Muss für alle Pettersson und Findus-Fans und ein Theatererlebnis für die ganze Familie.

Dauer circa 90 Minuten inklusive Pause.

Termine für Pettersson und Findus

7. Dezember: 16.30 Uhr

10. Dezember: 11 und 13 Uhr

11. Dezember: 16 Uhr

14. Dezember: 16.30 Uhr

17. Dezember: 16 Uhr

Karten unter Telefon 0180/605 04 00 und online unter www.AD-ticket.de, außerdem an den Ticketshops des Hamburger Abendblattes und Radio Hamburg.

Restkarten sind ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.

Elbarkaden HafenCity

Honkongstraße 2–4