Peter Pan und Captain Hook in der Hafen City

Überseequartier. Am 16. Dezember 2017 können Familien vom nördlichen Überseequartier ins Nimmerland abtauchen: Peter Pan und Captain Hook kommen in die Hafen City.

Für Kinder, Familien und all jene, die nie ganz erwachsen werden wollen wird am 16. Dezember ein Märchen neu erzählt. Acht Kinder des Berliner Eismärchens werden um 16, 17 und 18 Uhr Auszüge aus der Kindergeschichte „Peter Pan“ auf dem Eis aufführen und die Zuschauer für kurze Zeit ins Nimmerland entführen. Anschließend bieten der Weihnachtsmarkt und die anliegenden Geschäfte im Überseequartier Nord eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten und Shopping, um der Magie nicht direkt wieder entfliehen zu müssen.

Das Überseequartier Nord liegt im Herzen der Hamburger HafenCity, einem der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte Europas. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen statt. Kunst-, Sport-, Kulturevents und Livekonzerte sorgen für Unterhaltung.

Weitere Informationen gibt es unter www.überseequartier-nord.de.