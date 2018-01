New York Gospel Stars im Michel

Hamburg-Mitte. Gospelfans können sich freuen: Die New York Gospel Stars kommen am 10. Januar 2018 in den Hamburger Michel, um ihre Jubiläumstournee zu präsentieren. Karten sind auch noch an der Abendkasse erhältlich.

Die New York Gospel Stars kommen im zehnten Jahr in Folge auf große Deutschlandtournee. Der Chor begeisterte in den letzten Jahren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit.

Jedes A-Capella-Konzert der New York Gospel Stars findet gänzlich ohne elektronische Verstärkung statt, sodass die Stimmen des Chores stimmungsvoll zusammenwirken. Grammy-Preisträger Craig Wiggins ist bereits seit zehn Jahren Chorleiter der New York Gospel Stars und erhebt sowohl an seinen Chor, als auch an sich selbst hohen Anspruch. So erklingen unter anderem Lieder wie „Amazing grace“, „He‘s got the whole world in his hand“ sowie „Kumbaya“ oder auch „Oh happy day“.

Karten sind unter www.lb-events.de, telefonisch unter 0234/947 19 40 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Zudem können Karten auch noch an der Abendkasse erworben werden.

Einlass: 19 Uhr

Konzertbeginn: 20 Uhr

Hauptkirche St. Michaelis

Englische Planke 1, Hamburg-Mitte