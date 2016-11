Montserrat Caballé kommt nach Hamburg

Hamburg. Am 21. November 2016 kommt Weltstar Montserrat Caballé nach Hamburg in das CCH. Begleitet wird die Opernsängerin von ihrer Tochter Montserrat Marti, die ebenfalls erfolgreiche Sängerin ist.

Vermutlich zu ihrem letzten Auftritt in Hamburg kommt die grosse Opernsängerin Montserrat Caballé am 21. November um 20 Uhr zu einem Konzert in das Hamburger CCH. Begleitet wird die Diva von Ihrer Tochter, Montserrat Marti, die inzwischen eigene grosse Erfolge als Sängerin vorzuweisen hat, sowie vom Tenor Jordi Galan und von einem Pianisten.

„Only Caballé …“ soll Maria Callas auf die Frage gesagt haben, wen sie als Nachfolge für würdig halten würde. Montserrat Caballé ist nicht nur eine Sängerin – sie ist eine Diva im besten Sinne und ein einzigartiges Phänomen. Mit mehr als 90 Opernrollen in ihrem Repertoire und fast 4.000 Auftritten gehört die katalanische Künstlerin zu den größten Sängerinnen der Operngeschichte. Darüber hinaus eroberte sich die fröhliche Diva mit ihrem herzerfrischenden Temperament ein Millionenpublikum jenseits des Musiktheaters. Ob in Galas, Talkshows oder der Filmdokumentation von Isona Passola aus Barcelona – immer ist Caballé ein Faszinosum.

Montserrat Caballé wurde als Tochter einer Arbeiterfamilie in Barcelona geboren. Die Familie förderte trotz bescheidener finanzieller Mittel ihre musikalische Tochter, die bereits als Siebenjährige Bachkantaten sang. Ein Stipendium ermöglichte ihr 1942 eine Ausbildung am Conservatorio Superior de Musica in Barcelona, welche sie mit der Auszeichnung einer Goldmedaille abschloß. Nach Opernstudien in Mailand bekam sie ihr erstes Engagement am Staatstheater Basel, wo sie auch debütierte. Nächste Station war Bremen. Aufgrund dieser Engagements spricht Caballé fließend Deutsch. „Ich denke heute immer noch, dass Deutschland irgendwie auch mein Land ist“, erzählt die Sängerin. „Deutschland hat mich von Anfang an gut aufgenommen. Mit Liebe“. 1965 sprang sie quasi in letzter Minute und ohne Probe für Marilyn Horne ein. Es war ein Erfolg, der die Türen zu allen großen Opernhäusern der Welt öffnete.

Am 4. Januar 2002 feierte Montserrat Caballé in ihrer Heimatstadt Barcelona nach zehnjähriger Abwesenheit von der Opernbühne ein Comeback im Gran Teatro des Liceo. Als sie die Bühne betrat, wurde sie mit „Bravo“-Rufen empfangen.

Das Publikum in Hamburg lag der Künstlerin immer sehr am Herzen, da es ihre Karriere über viele Jahrzehnte begleitet hat. Insofern ist dieses Konzert auch ein Dankeschön an die treuen Freunde und Fans der Diva in und um Hamburg.

CCH Hamburg

Am Dammtor/Marseiller Straße