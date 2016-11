Kitas können kostenlos ins Miniatur Wunderland

Die Vorweihnachtszeit beginnt und das Miniatur Wunderland in der Speicherstadt zeigt sich wiederholt von seiner kinderfreundlichen Seite. Kurz: Kitas sind willkommen!

Es gehört fast schon zur Tradition, dass das Miniatur Wunderland, eine der beliebtesten Attraktionen Hamburgs, in der Vorweihnachtszeit sämtliche Kitas zu sich einlädt – und das gratis. Das Angebot gilt sowohl für die Kinder als auch für die Betreuer und richtet sich an alle Kitas in Reichweite des Wunderlandes. Smart: Die Reichweite bestimmt die Kita, nicht das Wunderland. Die „Kita-Tage“ beginnen am 5. Dezember und enden am 23. Dezember.

Auf der Homepage des Miniatur Wunderlandes können sie einsehen, welche Termine noch verfügbar sind. Grundsätzlich gilt: Vormittage sind besonders beliebt. Die besten Chancen haben jene Gruppen, die am Nachmittag oder Freitags anreisen.