Rosengarten-Ehestorf. Am 18. Februar 2017 zeigt sich das Freilichtmuseum am Kiekeberg von 15 bis 20 Uhr im Schein von Petroleumlampen, Kerzen und Krüselleuchten. Bei „Landleben Früher: Feuer und Licht“ stehen die historischen Leuchtmittel im Vordergrund. Schummriges Licht lädt zu einem winterlichen Spaziergang auf dem Museumsgelände in den Abendstunden ein.

Welche Rolle spielten Licht und Wärme für das Leben der Menschen vor der Verbreitung der Elektrizität? Wie bestimmten Licht und Dunkelheit das tägliche Leben auf dem Land vor 200 Jahren? Die Darsteller der „Gelebten Geschichte 1804“ fachen für die Besucher das Feuer an und zeigen, wie das Leben auf dem Heidehof in der dunklen Jahreszeit aussah.

Kinder und Erwachsene lernen verschiedene Leuchtmethoden der vorindustriellen Zeit kennen: Der Kien, ein harzdurchtränktes Stück Holz und den Krüsel, eine Hängelampe aus Blech. Während im Heidehof das Feuer flackert, brennen im 100 Jahre jüngeren Fischerhaus Petroleumlampe und Glühbirne. Durch den unmittelbaren Vergleich erleben die Besucher besonders deutlich, welche große Bedeutung diese technischen Veränderungen für die Landbevölkerung bedeuteten.

Die Darsteller der „Gelebten Geschichte“ nehmen die Museumsbesucher mit auf eine Zeitreise in das Landleben des beginnenden 19. Jahrhunderts. Die Besucher erleben das Leben von Mägden und Knechten, dem Buur und seiner Frau – das Leben der einfachen Leute, das so nicht in den Geschichtsbüchern steht.

Aufwärmen und genießen: Nach der Erkundung des winterlichen Freilichtmuseums, können Besucher im „Stoof Mudders Kroog“ gemütlich beisammen sitzen. Der Museumsgasthof bietet regionale Spezialitäten und neue deutsche Küche an. Die Gerichte werden aus traditionellen Zutaten hergestellt, eine saisonale Karte ergänzt das Angebot.

Der Eintritt kostet 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.

Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf