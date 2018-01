Irish Dance in der Laeiszhalle

Hamburg-Mitte. Am 12. Januar 2018 kommen die Dance Masters ab 20 Uhr mit ihrem Best of Irish Dance in die Laieszhalle. Entlang der Love-Story von Patrick und Kate erleben Zuschauer das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte.

Eine Auswahl der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbelt und „clickt“ in schnellem Tempo über die Bühne und scheint die Gravitation oft einfach aufzuheben. Dazu gibt es fröhlich mitreißende Gitarren-Rhythmen, traditionelle Pipes und original irische Vocals der gefeierten Band.

Die Lebensfreude und Dynamik der Dance Masters fasziniert hunderttausende Besucher seit Jahren immer wieder.

Tickets gibt es in der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Service Stelle (Dammtorwall 46), unter www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und versandkostenfrei unter www.bestofirishdance.de sowie ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Laeiszhalle

Johannes-Brahms-Platz, Hamburg-Mitte