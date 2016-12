HVV-Sonderfahrplan zu Weihnachten und Silvester

Hamburg. Wie üblich fahren Busse und Bahnen im HVV zu Weihnachten und zum Jahreswechsel nach einem Sonderfahrplan. Im Linienfahrplan können bei der jeweils ausgewählten Linie eigene Buttons angeklickt werden, die die Fahrpläne an Heiligabend und Silvester abbilden. So erhalten Fahrgäste einen individuellen Linienfahrplan als PDF-Dokument.

Weihnachten

Am 24. Dezember verkehren U- und S-Bahn zunächst nach dem Sonnabendfahrplan. Der 5-Minuten-Takt der Linien U1, U2, U3 und S3/S31 geht um 14.30 Uhr in einen 10-Minuten-Takt über. Ab 18 Uhr fahren U- und S-Bahn im 20-Minuten-Takt. Zwischen Neugraben und Stade verkehrt die S-Bahn ab 18 Uhr im Stundentakt. Die U4 verkehrt ab 18 Uhr nur zwischen HafenCity-Universität und Berliner Tor.

Busse fahren von Betriebsbeginn bis Ladenschluss um 14 Uhr ebenfalls wie sonnabends, danach wird es im Busverkehr allgemein etwas ruhiger.

Am 25. und 26. Dezember gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Nachtverkehr: In den Nächten zum 24., 25. und 26. Dezember gibt es den üblichen durchgehenden Nachtverkehr der Schnellbahnen und ergänzenden Buslinien.

Silvester/Neujahr

Am Silvestertag verkehren Busse und Bahnen ebenfalls zunächst nach dem Sonnabendfahrplan, der nachmittags und abends eingeschränkt wird. Daran schließt sich der durchgehende Nachtbetrieb an: U- und S-Bahn fahren in der Nacht mindestens alle 20 Minuten, auch – anders als üblich – über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus bis zu ihren Endhaltestellen, ergänzende Buslinien sorgen für weitere Anschlüsse und Verbindungen.

Die U3 verkehrt zwischen Schlump und Barmbek (über Hauptbahnhof und Berliner Tor) im 10-Minuten-Takt bis zum Beginn des Sonntagsfahrplans (gegen 4 Uhr). Die U4 fährt zwischen HafenCity-Universität und Billstedt im 20-Minuten-Takt.

Die S1 verkehrt zwischen Othmarschen und Hauptbahnhof durchgängig bis zum Beginn des Sonntagsfahrplans im 10-Minuten-Takt. Zwischen Altona und Harburg Rathaus fährt die Linie S3 bis ca. 2.30 Uhr im 10-Minuten-Takt. Auf dem Abschnitt nach Stade gilt ein besonderer Fahrplan mit einer zusätzlichen Fahrt um 2.54 Uhr ab Neugraben.

Die Linien A1 und A2 verkehren alle 40 Minuten, auf der Linie A3 fährt um 2.20 Uhr von Elmshorn nach Henstedt-Ulzburg mit Weiterfahrt nach Kaltenkirchen ein zusätzlicher Zug.

Zusätzliche Züge des Regionalverkehrs und viele Buslinien ergänzen das Angebot, wobei die Busse gegen Mitternacht für etwa eine Stunde pausieren.

Detaillierte Fahrplanauskünfte gibt es unter www.hvv.de, unter der HVV-Infoline 194 49, unter der HVV-App (für iPhones und Android-Geräte) oder per Handy unter m.hvv.de

Auch die Hadag fährt Heiligabend und Silvester nach einem Sonderfahrplan, der unter dem Link abrufbar ist.