HVV-Rechner ermittelt: Ist eine City-Wohnung günstiger als Pendeln?

Wer einen Job in Hamburg hat und sich für eine Wohnung in oder um die Hansestadt herum entscheidet – steht eben genau vor dieser Frage: Suche ich mir tatsächlich eine im Zentrum oder fahre ich jedes Mal rein in die Stadt? Der HVV-Rechner soll nun Abhilfe schaffen.

In Zusammenarbeit mit der Mobilitätsregion Hamburg stellt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ab sofort einen Kalkulator zur Verfügung, der quasi als Entscheidungshilfe verstanden werden soll. Muss es immer die hippe Stadtwohnung sein oder ist eine günstigere Wohnung außerhalb Hamburgs vielleicht günstiger?

HVV-Rechner: Mobilität kann kosten, eine hippe Stadtwohnung aber auch

Dabei berücksichtigt der HVV-Rechner, bzw. eigentlich Wohn- und Mobilitätsrechner genannt (kurz: WoMo-Rechner), sowohl die durchschnittlichen Mietpreise, als auch die voraussichtlichen Pendelkosten. Auf Basis der persönlichen Angaben, erhält man schließlich eine Entscheidungshilfe. Lohnt sich die Fahrt in die Stadt? Oder sollte ich doch besser eine Wohnung näher an meinem Arbeitsplatz suchen?