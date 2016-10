Halloween im Hamburg Dungeon

Hamburg. Noch den ganzen Monat ist das Hamburg Dungeon zur Halloween-Zeit besonders gruselig. Beim „Home of Halloween“ gibt es süße und saure Überraschungen.

Das Dungeon ist die spannende Attraktion in der Speicherstadt, welche die Besucher in die dunkle Stadtgeschichte zurückversetzt. Gäste sehen, hören, riechen und fühlen, wie Hamburgs Geschichte zum Leben erweckt wird, während sie von erschreckend lustigen Charakteren auf der Reise durch die Zeit begleitet werden.

Ab Oktober verwandelt sich das Hamburg Dungeon wieder in das „Home of Halloween“. Hier müssen sich die Besucher besonders in Acht nehmen, denn an jeder Ecke lauern süße und saure Überraschungen.

Das Dungeon ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Hamburg Dungeon

Kehrwieder 2