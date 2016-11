German Brass im Michel

Hamburg. Der Echo-Preisträger 2016 German Brass kommt am 28. November 2016 um 20 Uhr in die Hauptkirche St. Michaelis. Das festliche Adventskonzert umfasst Melodien, die den Hörer in Weihnachtsstimmung versetzen.

Die Blechbläser von German Brass sind allesamt Spitzen-Solisten deutscher Orchester, wie zum Beispiel der Berliner oder Hamburger Philharmoniker. Das Ensemble ist Bestandteil der weltweiten Musikszene und schreibt eine musikalische Erfolgsgeschichte. Die Zeiten, in denen Pioniergeist gefragt war, um diese Musikrichtung überhaupt zu etablieren, ist inzwischen längst Geschichte. Seit vielen Jahren füllt das Ensemble die großen Konzertsäle und Kirchen im In- und Ausland. Nicht ohne Grund wir das Ensemble in diesem Jahr mit dem „Echo Klassik 2016“ für „Bach on Brass“ ausgezeichnet.

Das Adventskonzert im Michel umfasst wunderschöne Melodien, die den Hörer in Weihnachtsstimmung versetzen. Von ruhigen Klängen wie dem Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Oper Hänsel und Gretel über festliche Musik aus dem Messias von Georg Friedrich Händel bis zum barocken Weihnachtsklassiker aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium leitet German Brass die Weihnachtszeit auf eine ganz eigene Weise in ihrem „Festlichen Adventskonzert“ ein. Auch swingende Weihnachtslieder wie „White Christmas“, „Jingle Bells“ und „Winter Wonderland“ sind Teil des Familienkonzerts.

Die Werke sind – wie immer – von den Musikern des Ensembles selbst arrangiert und vermitteln den typischen German-Brass-Sound.

Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet sowie unter Telefon 01806/57 00 16 erhältlich.

Hauptkirche St. Michaelis

Englische Planke 1