Game of Thrones live in Hamburg

Stellingen. Die weltberühmte TV-Serie Game of Thrones kommt am 29. Mai 2018 mit einer spektakulären Live-Show nach Hamburg in die Barclaycard Arena. Karten sind ab sofort erhältlich.

Mit modernster Technik wird Game of Thrones-Komponist Ramin Djawadi die Fans der weltweit erfolgreichen, Emmy ausgezeichneten HBO Fantasy-Serie durch die sieben Staffeln und sieben Königreiche im Rahmen eines neuen, aufwändig produzierten Show-Erlebnisses führen. Der in Duisburg geborene Komponist Ramin Djawadi dirigiert ein Orchester, einen Chor und Solokünstler in 45 Städten in Europa und den USA. Im Mai 2018 wird die Show live in Hamburg zu sehen sein.

Die Fans haben die Gelegenheit, den berühmten Komponisten beim Dirigieren der Aufführung der Musik aus allen Staffeln der Serie zu bestaunen. Die Tournee der Live Concert Experience mit Djawadi umfasst Musik und Ausschnitte von Staffel 1 bis 7 sowie ein neues eigenes Bühnenbild und visuelle Effekte dank hochmoderner Videotechnik.

Die Erstaufführung der Game of Thrones Konzerte startete im Februar 2017 in den USA, nachdem das Konzept von Djawadi vor drei Jahren ausgearbeitet worden war. Die Show wurde gleichermaßen von Fans und Kritikern als eine Supershow gelobt, die man als Fan der Serie unbedingt gesehen haben muss. The Guardian beschrieb die Show als „Westeros, mit überwältigendem Leben erfüllt“. Mashable nannte sie eine „unglaubliche musikalische Reise“, während die New York Times sie als eine „Sinfonie der Superlative“ lobte.

Karten sind ab sofort ab 55,97 Euro auf www.myticket.de erhältlich.

Barclaycard Arena

Sylvesterallee 10, Stellingen