Fanta Vier am Kalkberg in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Der Mai 2018 steht in Bad Segeberg ganz im Zeichen für erstklassige Musik und Topstars aus Deutschland. Das versprechen die ersten Events, die nun für die Kultarena am Kalkberg veröffentlicht werden. Am 18. Mai kommen Die Fantastischen Vier nach Bad Segeberg und am 19. Mai 2018 feiert The Kelly Family ihr Comeback im Norden.

Mit den Fantastischen Vier kommt eine der erfolgreichsten deutschen Bands nach Bad Segeberg. Fast 30 Jahre toben die Pioniere des deutschen Hip Hops schon über die Bühnen. Die gebürtigen Stuttgarter vereinen Generationen und begeistern bei ihren energiegeladenen Konzerten. Dass ihre humoristischen, aber auch tiefsinnigen Lieder fast ausnahmslos zum Tanzen und Mitsingen anregen, davon können sich die Besucher am 18. Mai 2018 in Bad Segeberg überzeugen.

Einen Tag später, am 19. Mai, feiert eine der erfolgreichsten Musiker-Familien der Welt ihr Comeback am Kalkberg: The Kelly Family geht zum ersten Mal seit 1999 wieder gemeinsam auf große Tournee. Angelo, Jimmy, Joey, John, Kathy und Patricia Kelly sowie „Special Guest“ und Gründungsmitglied Paul Kelly präsentieren ein Feuerwerk ihrer großen Hits. Rund drei Stunden können sich alte und neue Fans auf eine eindrucksvoll konzipierte Bühnenshow freuen.

Für beide Konzerte ist der Einlass jeweils um 17 Uhr geplant und der Beginn der Konzerte um 19 Uhr.

Tickets für Die Fantastischen Vier und The Kelly Family gibt es exklusiv online unter www.eventim.de, bei www.shtickets.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Hotline 04827/99 96 66 66.

Weitere Informationen gibt es auch hier.

Kalkberg Open Air

Karl-May-Platz 1, 23795 Bad Segeberg