Erster Hamburger Storch zurück aus dem Süden

Hamburg. Der erste Hamburger Weißstorch ist gestern am späten Nachmittag auf dem Hof Grundmann in Curslack in den Vier- und Marschlanden angekommen und hat dort sein Nest bezogen. Es handelt sich dabei um Storch „Rolf“, der im letzten Jahr mit seiner Storchenfrau „Maria“ drei Junge großzog.

Storch Rolf ist wieder da! „In den vergangenen fünf Jahren ist „Rolf“ meist im Februar aus seinem Winterquartier zurückgekehrt“, erinnert sich NABU-Storchenexperte Jürgen Pelch. „Der früheste Termin war bisher der 25. Januar im Jahr 2012. Das spricht dafür, dass „Rolf“ als sogenannter Westzieher sehr wahrscheinlich in Spanien oder Portugal überwintert hat.“

Die Ost-Störche fliegen dagegen über Israel nach Europa und trudeln später, aber spätestens bis Mitte Mai, in der Hansestadt ein. Insgesamt stellt der NABU den Störchen in Hamburg 50 Nester für die Brut zur Verfügung. 2016 zogen in Hamburg 21 Storchenpaare insgesamt 43 Junge auf.

„Wir hoffen natürlich, dass die Störche auch in diesem Jahr wieder alle rechtzeitig und gesund zurückkommen und sich der positive Trend bei den Brutzahlen fortsetzt“, sagt Pelch.

Mit der NABU-Webcam kann Storch „Rolf“ jetzt unter www.NABU-Hamburg.de/storchenwebcam live auf seinem Nest beobachtet werden.