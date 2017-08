Ein Meer aus Blüten: Größter Pflanzenmarkt Norddeutschlands am Kiekeberg

Rosengarten-Ehestorf. Knallige Farben, vielfältige Blütenformen und interessante Düfte erwarten die Besucher beim größten Pflanzenmarkt Norddeutschlands. Am Sonnabend und Sonntag, den 26. und 27. August 2017, präsentiert das Freilichtmuseum am Kiekeberg von 10 bis 18 Uhr über 100 Aussteller. Im Mittelpunkt des diesjährigen Markts stehen die Pflanzenzwiebeln. Der Eintritt kostet für Erwachsene 9 Euro, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

Das Besondere am Pflanzenmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg ist neben dem vielfältigen Angebot die Qualität der Pflanzen. Die Aussteller aus Deutschland und dem benachbarten Ausland sind Experten auf ihrem Gebiet und bieten die neuesten Züchtungen und Spezialitäten an. Sie geben ihr Fachwissen an den Marktständen gerne weiter. Das Pflanzenangebot reicht von Stauden über Kübelpflanzen und alte Nutzpflanzen bis hin zu Kräutern, Obstsorten und Blumenzwiebeln. Zusätzlich zu den Pflanzenhändlern ergänzen Gartenkeramik, Schmiedeeisernes und Gartenwerkzeuge das Angebot.

Beim Pflanzenmarkt können sich die kleinen Besucher bei einem bunten Programm der Museumspädagogen amüsieren. Für die Stärkung serviert der Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg Kuchen, der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“ bietet norddeutsche Spezialitäten und das Rösterei-Café „Koffietied“ verwöhnt die Besucher mit handwerklich geröstetem Kaffee.

Pflanzenmarkt mit Sonderausstellung

Auch bei der diesjährigen Sonderausstellung „Aufgeblüht! Norddeutsche Gartenkultur“ dreht sich alles rund um das Thema Pflanzen. Noch bis zum 15. Oktober 2017 zeigt sie den Wandel vom klassischen Bauerngarten bis zur heutigen Freizeitoase. Von schlichten Obst- und Gemüsegärten bis zum Gartenzwerg zeigt „Aufgeblüht!“ die einzelnen Entwicklungsschritte auf. Ein Kurs- und Aktionsprogramm begleitet die Ausstellung, wie zum Beispiel Vorführungen im Scherenschleifen oder floristische Kurse.

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg ruft seine Besucher dazu auf, gemeinsam die Umwelt zu schonen und eigene Tüten und Taschen zum Pflanzenmarkt mitzubringen.

Weitere Informationen unter www.kiekeberg-museum.de

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Am Kiekeberg 1, Rosengarten-Ehestorf