„Du hast die Wahl!“ – Der Wahl-O-Mat

Für die kommende Bundestagswahl im September ging heute der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung online.

Seit 2002 gibt es den Online-Wahlhelfer der bpb. Mittlerweile hat er sich zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert: Insgesamt wurde er im Vorfeld von Wahlen über 50 Millionen Mal genutzt.

Der Wahl-O-Mat bietet 38 Thesen, die mit „Stimme zu“, „Stimme nicht zu“ und „Neutral“ beantwortet werden können. Die Thesen orientieren sich an politischen Kursen, die die Parteien in ihr Wahlprogramm haben fließen lassen. Am Ende berechnet das Tool, welchen zur Wahl zugelassenen Parteien man als Wähler inhaltlich nahe steht.

Hier geht es zum Link des Wahl-O-Mats für die kommende Bundestagswahl.