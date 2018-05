Das große Grillen im Garten von Ehren

Marmstorf. Besucher des Garten von Ehren können sich am 5. und 6. Mai 2018 auf ein Wochenende im Zeichen des guten Geschmacks freuen – und dabei die Crème de la Crème der BBQ-Szene live am Rost erleben. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr mit dabei sind Jörg Päßler, Chef der Napoleon Grillforce, der Big Green Egg Wildfire Truck mit Jenny & Thomas aus Göteborg und – nur am Samstag – Rost ‘n Roll am Grill mit Tom Heinzle. Alle Fragen rund ums Grillen beantwortet dabei Keno Herder, Grillenthusiast und Leiter der Grillerei im Garten von Ehren.

Neben vielen kulinarischen Highlights und den Grillvorführungen auf verschiedenen Geräten wie Traeger mit original Holzpellet-Grills und BBQ Smokers, Monolith für keramisches Grillen oder Otto Wilde mit den einzigartigen Overfired Broilers, gibt es Vorträge, handwerklich gebrautes Craft Beer sowie Kaffee und Kuchen aus dem neu eröffneten Bistro.

Für die passende musikalische Untermalung sorgen Leisure Time mit Acoustic-Pop, Folk und Country.

Weitere Informationen gibt es hier.

Garten von Ehren

Maldfeldstraße 2, Marmstorf