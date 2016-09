Bremer Werft übernimmt Blohm + Voss

Die großen und unübersehbaren Werftanlagen des Traditionsunternehmens Blohm + Voss sind längst zm Wahrzeichen des Hamburger Hafens geworden. Jetzt soll die Bremer Werft Lürssen das Hafenunternehmen übernehmen.

Seit 1877 werden in Hamburg bereits beim Hamburger Traditionsunternehmen Schiffe gebaut und gewartet. 1.000 Mitarbeiter zählt Blohm + Voss heute und wenn es nach dem Willen der Bremer Werft Lürssen geht, sollen diese auch ihren Job behalten können. Hamburg ist für Lürssen die letzte maritime Hochburg in Deutschland, die noch nicht erschlossen ist. Sollten die Kartellbehörden der Übernahme zustimmen, ist Lürssen damit in allen fünf Bundesländern mit Meereszugang vertreten.

Blohm + Voss: Politik und Gewerkschaft begrüßen Übernahme

Hört man auf die Politik und sogar die Gewerkschaft IG Metall Küste, freut man sich über die Übernahmepläne der Bremer Werft. Davon ausgehend, dass die Jobs erhalten bleiben, erwartet man durch neue Kunden auch die Zukunftssicherung des Schiffsbaustandorts Hamburg.