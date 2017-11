Black Friday 2017: Hamburg geht auf Schnäppchenjagd

Es ist wieder soweit: Die Black-Friday-Woche hat begonnen und ganz Hamburg befindet sich im Shoppingfieber. Doch wo lohnt sich die Schnäppchenjagd besonders? Ein kleiner Überblick zum Black Friday 2017 in der Hansestadt.

In den USA ist der „schwarze Freitag“ längst ein alter Hut. Doch wie vieles, was in den Vereinigten Staaten einmal seinen Anfang nahm, kommt irgendwann auch mal nach Deutschland – siehe Halloween vor einem Monat. Der Black Friday ist bereits seit Beginn der Woche auch in der Hansestadt angekommen. Zahlreiche Geschäfte, Ladenpassagen und Einkaufszentren laden zur Schnäppchenjagd ein. Hier ist ein kleiner Überblick der Läden, die zum Black Friday 2017 durch besondere Angebote auffallen.

Die wichtigsten Hamburger Hotspots zum Black Friday 2017: