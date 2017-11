Arbeitsmarkt in Hamburg: So viele Jobs wie nie!

Der Arbeitsmarkt in Hamburg entwickelt sich sehr positiv. Noch nie hat es so viele sozialversicherungspflichtige Jobs gegeben, wie im November. Das gilt allerdings nicht für unsere Nachbarbundesländer.

Während Hamburg von einem nie dagewesenen Aufschwung profitiert, der sich vor allem auch in sozialversicherungspflichtige Jobs niederschlägt, haben insbesondere unsere Nachbarländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit dem Abflauen der Tourismussaison zu kämpfen. In Schleswig-Holstein stieg im November die Arbeitslosenquote leicht von 5,7 auf 5,9 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern noch deutlicher von 7,7 auf 8,1 Prozent. Die Entwicklung in Niedersachen verhält sich vergleichsweise konstant bei 5,4 Prozent (+0,1 Prozent).

Arbeitsmarkt in Hamburg: Immer mehr Sozialversicherungspflichtige!

Auch in Hamburg entwickelt sich der Jobmarkt konstant positiv. Die Arbeitslosenquote betrug, wie schon im Vormonat, bei 6,5 Prozent. Noch positiver verhalten sich dagegen die Jobperspektiven in der Hansestadt. Zur Zeit werden Arbeitnehmer für etwa 17.500 Jobs gesucht. Auch die Zahl der Sozialversicherungspflichtigen sei sehr hoch und spreche für einen positiven und dynamischen Arbeitsmarkt, so die Arbeitsagentur in Hamburg.