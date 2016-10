A7-Deckel: Hamburger Westen wächst wieder zusammen!

Jetzt ist es beschlossene Sache: Bahrenfeld bekommt den 2.300 Meter langen A7-Deckel, der damit den Hamburger Westen wiedervereinigen wird.

Der Hamburger Senat hat in dieser Woche die 2.300 Meter lange Abdeckung auf der A7 zwischen Othmarschen und Volkspark beschlossen. Nicht nur aus verkehrspolitischer Sicht sei dieser Beschluss ein Meilenstein in der Geschichte der Hamburger Stadtentwicklung. „In den nächsten Jahren wächst Hamburgs Westen im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammen. Dieses Vorhaben ist richtungsweisend und wird sich in die großen Stadtentwicklungsprojekte wie HafenCity, „Sprung über die Elbe“ oder auch „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ einreihen“, so die Stadtentwicklungspolitikerin der SPD, Anne Krischok.

A7-Deckel: Mehr Grün, mehr Wohnfläche, weniger Lärm

Nicht nur der Deckel an sich ist beschlossene Sache, auch das was auf dem Deckel gebaut wird, ist bereits in Planung. Neben der Tatsache, dass 100.000 Hamburgern der Straßenlärm entzogen wird, entstehen diverse Grün- und Wohnflächen, die den von der A7 bisher geteilten Stadtteil Bahrenfeld wiedervereinen werden. Spätestens 2024 sollen alle Bauvorhaben rund um den A7-Deckel abgeschlossen sein.