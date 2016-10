Zehn Jahre Europa Passage

Hamburg. Vom 5. bis 15. Oktober 2016 feiert die Europa Passage ihr zehnjähriges Jubiläum. Besucher erwartet eine große Tombola zugunsten „Hörer helfen Kindern e.V.“ mit 50.000 Geschenken. Die große Party steigt am 13. Oktober mit einem Late-Night-Shopping bis 22 Uhr.

Der Startschuss für das Geburtstagsevent fällt am 5. Oktober um 11.30 Uhr, wenn John Ment (Moderator Radio Hamburg), zwei HSV-Spieler und Gerhard Löwe (Center Manager der Europa Passage) die ersten Lose kaufen und sich in der Selfie-Fotobox fotografieren lassen. An diesem Tag bringen die HSV-Spieler einen signierten Fußball aller Spieler als Geschenk für die Europa Passage mit. Diesen Gewinn stellt die Europa Passage als eines der 50.000 Geschenke zur Verfügung. Bei der Eröffnung können sich die ersten Besucher außerdem über ein Stück der „Europa Passagen Geburtstagstorte“ freuen.

An der Geburtstags-Tombola können sich alle Hamburger während des gesamten Geburtstagszeitraumes schon mit einem Einsatz von 2 Euro beteiligen. Hinter jedem Los steckt ein Gewinn, darunter auch Preise wie zum Beispiel eine Kreuzfahrt für zwei Personen mit der Mein Schiff 4 im Wert von 5.000 Euro von Tui Cruises, ein Jahr kostenfreie Nutzung eines Smart Cabrios inklusive Versicherung und Steuern vom Smart Center Hamburg, eine Einkaufsflatrate für ein Jahr von Budni (80 Euro pro Monat) oder ein Bose Wave Sound Touch Music System IV.

Die gesamten Einnahmen aus der Tombola werden an „Hörer helfen Kindern e.V.“ gespendet.

Bei der großen Geburtstagsparty mit Late-Night-Shopping am 15. Oktober bleiben sämtliche Geschäfte der Europa Passage mit besonderen Angeboten und Events bis 22 Uhr geöffnet. Anschließend kann auf dem Dancefloor mit DJ Paul Janke bis 1 Uhr gefeiert werden. Außerdem können sich Gäste auf ein Abendprogramm mit „Hamburgs Chor für alle“ Hamburg singt freuen.

Die ersten 4.000 Gäste bekommen eine VIP-Stempelkarte, mit der sie besondere Geschenke erhalten. Anmeldung für das Late-Night-Shopping unter info@greif-concept.de oder unter Telefon 47 11 28 50.

Europa Passage

Ballindamm 40