Leichenfund am Hans-Leip-Ufer

Othmarschen. Am Samstagmorgen entdeckte die Wasserschutzpolizei gegen 7.40 Uhr eine Leiche am Hans-Leip-Ufer.

Eine Streife der Wasserschutzpolizei entdeckte am frühen Samstagmorgen eine Leiche am Hans-Leip-Ufer in der Nähe des Anlegers Teufelsbrück. Bei dem Toten handelt es sich um einen circa 70-jährigen Mann. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits diverse Vorerkrankungen hatte und seinen Suizid angekündigt hatte. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.