Höflicher Einbrecher in Othmarschen

Ein unbekannter Täter gelangte durch eine Terrassentür in das Reihenhaus am Tatort. Im Erdgeschoss entwendete er eine Geldbörse mit Bargeld. Als er im ersten Stock das Schlafzimmer betrat, erwachte die 48 Jahre alte Geschädigte und sprach den Täter an. Dieser verabschiedete sich mit der Bemerkung „Entschuldigung“ und flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Reihenhaus.

Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.