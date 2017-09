Das Lichterfest in der Waitzstraße

Am Donnerstag dem 21. September 2017 findet erneut das alljährliche Lichterfest in Othmarschen statt.

Stimmungsvolle Beleuchtung, Musikbands, Essen & Trinken und viele weitere Aktionen sorgen für einen unterhaltsamen, leuchtenden Abend. An vielen kleinen Infoständen vor den Geschäften ist viel spannendes zu entdecken. Zu den Highlights in diesem Jahr zählen der Zirkus mit Feuershow, eine Tombola sowie ein großes musikalisches und kulinarisches Angebot. Außerdem werden sich Vereine und Institutionen vorstellen, der Bürgerverein beispielsweise präsentiert seine neue Chronik. Musixx-Hamburg, ein staatlich anerkannter Kooperationspartner für musikalische Breitenbildung an allgemeinbildenden Schulen u.a. Gymnasium Othmarschen, wird mit zwei Bands vor Ort spielen. Fürs leibliche Wohl ist mit einer Auswahl an Ständen gesorgt. Fleischerei Hübenbecker bietet Spanferkel und andere Leckereien aus eigener Produktion an. Bei Kochen&Genießen gibt es eine Outdoor-Cocktailbar mit DJ.

Von 18 bis 21 Uhr sind Bewohner und Besucher eingeladen, das Lichterfest in Othmarschen mitzufeiern.

Adresse: Waitzstraße, 226ß7 Hamburg, S-Bahnhof Othmarschen