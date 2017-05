Die 60er Jahre – Suzie & The Seniors

Osdorf. Die Kultur AG des Bürgerhauses Bornheide lädt am 3. Juni 2017 zum 60er Jahre-Abend im Bürgerhaus Bornheide ein. Ab 20 Uhr spielt die Band „Suzie & The Seniors“ Hits aus den 60ern. Verkleidungen sind gerne gesehen!

Die original 60‘s Beatband aus Hamburg nimmt die Gäste mit auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1962 bis 1969. „Twist & Shout“ ist das Motto einer von Suzie gekonnt moderierten, energiegeladenen Show. „Suzie & The Seniors“ gingen 2005 mit Begeisterung an den Start. Ihre Mission: den Beat zurückzubringen. Ein Beat wie im legendären Star-Club.

Das Programm besteht aus Songs von Chartstürmern wie den Beatles, Rolling Stones, Hollies, Monkees, Beach Boys, Searchers, Troggs, Kinks, Animals und vielen anderen.

„Suzie & The Seniors“ sind: Patricia „Suzie“ Butt (Vocal, Mundharmonika, Blockflöte), Ralf „Franny“ Hartmann (Sologitarre, Vocal), Knut „Mr. Beat“ Hartmann (Rhythmusgitarre, Vocal), Olaf Kuchenbecker (Bassgitarre) und Christian Kieviet (Schlagzeug).

Nicht nur die Gebrüder Hartmann, schon seit über 40 Jahren mit der Rock’n’Roll Band „Franny & The Fireballs“ unterwegs, sind glücklich über die zündende Idee der quirligen Sängerin, den Beat zurückzubringen. Als alte Star-Club Gänger sind sie echte Zeitzeugen und haben zudem schon in den 60er Jahren in diversen Beatgruppen gespielt.

Bürgerhaus Bornheide

Bornheide 76 (rotes Haus), Osdorf