Klönschnack-Weinabend im Kleinen Jacob

Nienstedten. Am 15. November 2017 findet wieder der gesellige Klönschnack-Weinabend in der Weinwirtschaft Kleines Jacob an der Elbchaussee statt. Dieses Mal präsentiert sich ein Weingut aus der Pfalz.

Weinfreunde schätzen die Geselligkeit – und gutes Essen. Die beliebten Klönschnack-Weinabende stehen deshalb in der Weinwirtschaft Kleines Jacob wieder regelmäßig auf dem Programm. Dabei können Gäste spannende Winzer kennenlernen, neue Weine entdecken und es sich schmecken lassen.

Am 15. November präsentiert sich um 19 Uhr das Weingut Eymann aus der Pfalz.

Der Preis pro Person beträgt 59 Euro, inklusive aller Weine, Speisen und Entertainment.

Reservierungen unter der E-Mail kleines-jacob@hotel-jacob.de oder telefonisch unter 82 25 55 10.

Weinwirtschaft Kleines Jacob

Elbchaussee 404, Nienstedten