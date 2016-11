Stressfreie Zone: Entspannen in den Elbvororten

Heute ist Tag des Stresses, er soll an die Auswirkungen von Stress erinnern und natürlich genau das Gegenteil erreichen. Einfach mal Abschalten, Fünfe gerade sein lassen. Aber Entspannen in den Elbvororten? Das geht auch hier, wie die folgenden Beispiele belegen.

Es ist Herbst, für viele die stressigste Jahreszeit. Dank des regnerischen Wetters wird mehr gearbeitet und es gibt weniger Freizeit- und Ablenkungsmöglichkeiten als im Sommer. Doch ist das wirklich so? Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Elbvororte auch im Herbst zum Entspannen einladen.

5 Wege zum Entspannen in den Elbvororten:

1. Spaziergang an der Elbe

Die wahrscheinlich günstigste Maßnahme und vielleicht die Aktivität mit dem besten Entschleunigungs-Faktor. Einfach die langen Uferwege und Strände von Altona bis Wedel entlang laufen und runter kommen. Schließlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung.

2. Badezeit auch im Herbst

Auch wenn Elbe & Co. derzeit nicht zum Baden einladen, die nächste Badebucht ist nur ein paar Kilometer entfernt. Genau so heißt das beliebte Freizeitbad in Wedel, das mit seiner Saunalandschaft und dem Massageangebot genau das richtige im nasskalten Herbst bietet.

3. Spa in Blankenese

Der Herbst macht auch in Blankenese Halt. Zeit, sich mal etwas Ruhe und Entspannung zu gönnen. Verschiedene Spa-Behandlungen bietet beispielsweise das Mariposa Spa in der Blankeneser Hauptstraße an oder genießen sie die Saunalandschaft und die Massageanwendungen im Blankeneser Hallenbad.

4. Aufwärmen in der Almhütte

Ab 3. November wird’s wieder zünftig auf der Almhütte auf dem Süllberg. Mit Glühwein und allerlei Schmankerln, kann man sich nach einem ausgiebigen Spaziergang an der Elbe aufwärmen. Gemütlichkeit wird hier groß geschrieben.

5. Gemütlichkeit in Lühmann’s Teestube

Auch der Klassiker in Blankenese, die Lühmann’s Teestube, bietet an diesen grauen Herbsttagen eine Oase der Gemütlichkeit. Einfach ankommen, Tee, Kaffee und Gebäck bestellen – und runterkommen.