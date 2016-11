Gospelgottesdienst in der Blankeneser Kirche

Blankenese. Am 27. November 2016 laden um 18 Uhr der Gospelchor Blankenese und sein Chorleiter Gregor DuBuclet zu einem Weihnachts-Gospelgottesdienst in die Blankeneser Kirche am Markt ein. Der Eintritt ist frei.

Der Titel des diesjährigen Programms lautet „Lift Your Light“. Im Johannesevangelium stehen die Worte Jesu: „Ich bin das Licht der Welt; wer mir folgt, wird nimmermehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben“ (Johannes 8, 12). In der dunklen Jahreszeit wollen die Mitglieder des Gospelchores dieses Licht mit ihren Besuchern in Vorfreude auf das Weihnachtsfest teilen.

Gesungen wird eine Mischung aus besinnlichen Weihnachtsliedern sowie schwungvollen und mitreißenden Stücken. Am Piano und Keyboard werden die Gospelsänger von ihrem langjährigen Music Director James Mironchik begleitet, der eigens die Arrangements für die Band zusammengestellt hat.

Der Einlass beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Wer Interesse hat, ein Teil des Gospelchores zu werden, kann den Chor jeweils nach den Hamburger Sommerferien oder zum Jahresbeginn kennenlernen. Bei Interesse gibt es nähere Informationen unter fragen@gospel-blankenese.de

Weitere Informationen rund um den Chor gibt es online unter www.gospel-blankenese.de

Blankeneser Kirche am Markt

Mühlenberger Weg 64a, Blankenese