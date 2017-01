Ausstellung „Trost45“ in Blankenese

Blankenese. Vom 1. bis 14. Februar 2017 zeigt die Kirchengemeinde Blankenese in der Ausstellung „Trost45“ Exponate, Vorträge und Musik über die Bewältigung der Kriegstraumata nach 1945. Probst Frie Bräsen eröffnet die Ausstellung am 1. Februar um 20 Uhr im Gemeindehaus Blankenese.

Im Februar zeigt die Kirchengemeinde Blankenese Exponate, die 2015 in einer Senioreneinrichtung in Nordrhein-Westfalen entstanden. Bewohner haben aus der Erinnerung dargestellt, was ihnen im Krieg Trost spendete.