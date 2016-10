Verstärkung für die Motorradstaffel gesucht

„Rettungsmotorräder haben gegenüber Rettungswagen einen eindeutigen taktischen Vorteil, weil sie wendiger sind und oft schneller zum Einsatzort gelangen“, erklärt Ralf Bloß, der vor 40 Jahren über das Jugendrotkreuz zum DRK kam und der Hilfsorganisation seitdem treu geblieben ist. „Motorräder gelangen auch an Orte, die für Rettungswagen nicht zugänglich sind, zum Beispiel die Landungsbrücken.“ Sobald die Staffelmitglieder von der Rettungsleitstelle alarmiert werden, düsen sie los und leisten als First Responder Erste Hilfe. „Innerhalb kürzester Zeit qualifizierte Helfer vor Ort zu haben, ist das Beste, was einem Patienten passieren kann“, merkt der gebürtige Franke an.

Vier BMW-Maschinen mit bis zu 110 PS stehen der Gruppe zur Verfügung, darunter eine kleinere BMW F650 GS für weniger erfahrene Staffelmitglieder. Die Einsitzer sind unter anderem bestückt mit einem AED-Gerät, Beatmungsmöglichkeiten sowie Material für internistische Notfälle und zur Trauma-Versorgung. Die sogenannten Behördenmaschinen sind darüber hinaus ausgestattet mit Sondersignalen, Funk-Equipment und Lademöglichkeiten.