Hamburg. Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“ feiert am 15. Oktober 2016 um 14 Uhr Premiere im Altonaer Theater. Noch bis zum 30. Oktober ist das Stück zu sehen.

Die Geschichte des Romans ist bekannt: Top! Die Wette gilt! Mit Schiff, Eisenbahn, Elefanten oder Schlitten – kurz, mit jedem sich bietenden Transportmittel – jagen Mr. Phileas Fogg und sein Diener Jean Passepartout um die Erde. Auf dem Spiel stehen nicht weniger als Mr. Foggs Ehre als pünktlich korrekter Gentleman und sein Vermögen. Europa, Asien, Nordamerika – in atemberaubender Ruhe lässt der elegante junge Herr Landschaften, Städte und Abenteuer an sich vorbeiziehen. Dabei begegnen sie einer indischen Prinzessin und allerhand Gaunern, die um jeden Preis verhindern wollen, dass Mr. Fogg seine Wette gewinnt. Ob die Zeit am Ende ausreicht?

1873 veröffentlichte Jules Verne den Roman „In 80 Tagen um die Welt“ und konnte wohl kaum ahnen, welche weltweite Bedeutung seine abenteuerliche Geschichte erreichen würde. 1956 erhielt die Verfilmung fünf Oscars.

Obwohl der Roman im vorletzten Jahrhundert erschienen ist, sind die Themen aktueller denn je. Neben dem großen Abenteuer und der verrückten Wette, steht vor allen Dingen der Zusammenhalt im Vordergrund. In dem Bestreben danach, einer unmöglich scheinenden Idee nachzugehen und sich die eigenen Träume zu erfüllen, entstehen Freundschaften zwischen Menschen verschiedenster Herkunft.

Mit viel Humor, moderner und ohrwurmverdächtiger Musik ist ein besonderes Familienerlebnis garantiert.

Weitere Informationen zu den einzelnen Spieltagen und der Besetzung gibt es hier.

Tickets unter Telefon 39 90 58 70.

Altonaer Theater

Museumstraße 17